ВОЙНА В Украине фото Обнародовано первое фото подбитого десантного корабля Оленегорский горняк в доках

2023-08-10 08:26

Большой десантный корабль рашистов Оленегорский горняк, признанный лучшим кораблем северного флота рф после атаки надводными дронами в ночь на 4 августа находится в плавучем доке Новороссийска. Об этом сообщает Радио Свобода, публикуя фото, снятое со спутника.

На спутниковом снимке виден поврежденный в результате атаки дронов российский военный корабль Оленегорский горняк.

"Корабль отбуксирован для ремонта в плавучий док в порту Новороссийска", - пишет издание.

Напомним, морские дроны атаковали российский десантный корабль Оленегорский горняк в порту Новороссийска, а также нефтяной танкер SIG в Керченском проливе. Президент Владимир Зеленский заявил, что российские корабли могут быть уничтожены до конца войны в случае, если враг и дальше будет атаковать украинские порты.

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