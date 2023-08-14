ВОЙНА В Украине фото Эстония и Германия передали новую партию техпомощи украинским спасателям

2023-08-14 11:33

Украинские спасатели получили очередную партию помощи от Эстонии и Германии. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В частности, николаевские спасатели получили гуманитарную помощь от муниципалитета города Зиндельфинген Федеративной Республики Германия.

Благотворители передали на Николаевщину огнетушащее вещество, пенные трубы, дозаторы для пенообразователя, кабельные барабаны, пожарные топоры, прожекторы и многое другое.

В свою очередь эстонские спасатели передали украинским коллегам технику для подводного разминирования: более 90 металлоискателей и четыре специализированных автомобиля.

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