Детали фото Впервые в Украине - Благотворительный бал юристов

2019-10-08 12:46 222

7 октября, накануне Дня юриста, бальный зал гостеприимного Hilton Kyiv был особенно торжественен: именно здесь происходил первый в Украине Благотворительный бал юристов, посвященный профессиональному празднику юристов.

В течение последних трех лет в Украине возрождается и одновременно становится новым трендом в культурной жизни столицы традиция проведения Венских балов, с их четко прописанным протоколом, дресс-кодом, соответствующим этикетом, галантностью и изысканностью. При поддержке мэрий Киева и Вены в Украине состоялось 8 баллов, которые получили высокую оценку Венского бального комитета. Аудитория, которая воспринимает и ценит балльную культуру, ежегодно растет, проявляя интерес не только к самому событию, но и к подготовке и участию в изысканном мероприятии.

По словам генерального директора группы компаний Brandberg, эксклюзивного организатора Венских балов в Украине, Марины Игнатуши, «сегодня общество требует новых форм культуры отдыха, новых форм культуры общения. Миссия компании Brandberg заключается в повышении ценности живого общения и создании среды, которое объединяет людей с общими общечеловеческими ценностями и философией. Именно поэтому первым Благотворительным балом юристов мы закладываем новый формат профессиональных и корпоративных баллов, сочетающий содержательное общение и наслаждение настоящим искусством, то есть своеобразный нетворкинг для сообщества мудрых людей».

На открытие были бала приглашены почетные гости, среди которых заместитель министра юстиции Валерия Коломиец, Президент Ассоциации юристов Украины Денис Бугай, Чрезвычайный и Полномочный Посол Хорватии в Украине Аниций Джамич и другие.

После церемонии открытия Благотворительного бала юристов, ведущие мероприятия Тимур Мирошниченко и Марыся Горобец объявляют торжественный выход дебютантов под полонез Цицеро. Молодые пары начинают традиционную программу дебютантов из стремительного галопа Штрауса, а затем выполняют прекрасный Венский вальс. Невероятно зрелищно: девушки в белых платьях полной длины, юноши - в черных фраках синхронно выполняют танцевальные па, создавая ощущение сверхъестественности действа. Изюминкой именно Благотворительного бала юристов стал выход дебютантов в традиционных мантиях юристов.

Неизменной фразой всех Венских балов "Alles Valzer!" Распорядители бала Елена Балджи и Андрей Дикий открывают танцевальную программу для гостей.

Гармония звуков музыкального произведения «Танцы для бала юристов», которую более 150 лет назад написал король вальсов Иоганн Штраус, в исполнении камерного состава оркестра «Киев Классик» под руководством Народного артиста Украины, отмеченного почетным званием ЮНЕСКО «Артист во имя мира» , маэстро Германа Макаренко, никого не оставит равнодушным.

Куплеты Адель из оперетты Штрауса "Летучая мышь" - дебют Виктории Булеевои (сопрано), музыкальное приветствие от Богдана Киреева (баритон), выступления специального гостя, Золотого голоса Украины Влада Сытника, группы "Он и Она", украинской звезды Натальи Валевской - художественная программа Благотворительного бала юристов.

Особенностью Венских балов в Украине является то, что к балу готовятся не только дебютанты, но и гости, которые на этот раз в студии танца GOLDANCE подготовили шоу номер эмоциональной страстной румбы. Свое мастерство бального танца демонстрировали звездные гости Благотворительного бала юристов Марыся Горобец, Даша Счастливая, Ивана Онуфрийчук, Макс Ежов и другие.

Специальным номером «Фортуна и Фемида» театр танца Виталия Загоруйко открыл Интеллектуальный клуб Благотворительного бала юристов. При поддержке инвестиционной компании «Фридом Финанс Украина» юристам предложили принять участие в брейн-ринге и ответить на непростые вопросы от партнера мероприятия. Каждый участник и победитель интеллектуального брейн-ринга получили призы от «Фридом Финанс Украина».

На Благотворительном бале юристов основана новая традиция - проведение Беспроигрышной добровольной благотворительной лотереи. Впервые, предоставив свои лоты для сбора средств на получение доступа международной юридической базы данных студентами-юристами, на бале профессионалов объединились организаторы, партнеры, спонсоры, гости, которые являются представителями различных сфер деятельности: финансовой, туристической, гостиничной, медицинской, спортивной , фэшн-индустрии.

Среди лотов, которые были предоставлены благотворителями, - изысканное изделие из меха магазина верхней одежды Punto by Juliya House; ювелирное украшение «Дерево жизни Ангел» от Ювелирного дома Art Vivache jewelry; сертификат на атмосферный отдых в Карпатах от Grofa hotel and resorts, ароматный лот от Nestle Professional и многие другие.

Благотворительная программа бала юристов направлена на получение доступа к одной из международных юридических баз данных Heinonline или Westlaw, что позволит студентам-юристам и ученым пользоваться наиболее актуальными мировыми юридическими источниками. Партнер программы - Школа права Украинского Католического Университета.

Волнующий момент Благотворительного бала юристов - избрание Принца и Принцессы балла. По традиции, корону получают дебютанты, которые на балу стали образцом танцевального мастерства, изящных манер, галантности и очарования. В этом году Принц и Принцесса Благотворительного бала юристов получили также подарочные сертификаты на процедуры для красоты и здоровья от Medical Club Grace. А победителями стали юрист Кристина Ермакова и Кир Каплуновский, супер-финалист «Х-фактора».

Замечательная атмосфера, неповторимые цветочные композиции от флористической компании FIORI, чарующая музыка, элегантные кавалеры и грациозные дамы в вечерних платьях, грация движений, едва ощутимый микс тонких ароматов - все это о Благотворительный бал юристов, первый в Украине балл профессионалов.