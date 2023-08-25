Жизнь Адель впервые рассказала о строгой диете, позволившей ей сбросить 20 кг

2023-08-25 20:34

Британская певица Адель рассказала о строгой диете, позволившей ей сбросить 20 кг веса. Об этом пишет The Sun.

Звезда призналась, что это ей далось значительно труднее, чем бросить курить.

Кроме того, она отметила, что исполнение своих хитов на сцене помогло облегчить симптомы отказа от кофеина.

"На этой неделе я решила бросить пить кофе, и у меня была мигрень всю бесовую неделю. Я выпила около 25 чашек кофе без кофеина, так я пыталась обмануть свой мозг, заставив его думать, что я пью кофе", - сказала Адель.

Певица пыталась употреблять сырые продукты - яблоки, цитрусовые, грецкие орехи, финики, чернику, петрушку, зеленый чай, сою, клубнику и т.д.

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