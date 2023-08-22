Жизнь Топ-5 Онлайн-казино, Принимающие Dogecoin

2023-08-22 10:02

Dogecoin – это криптовалюта, созданная 6 декабря 2013 года бывшими инженерами программного обеспечения Adobe и IBM Билли Маркусом и Джексоном Палмером. Dogecoin разработан как удобная, децентрализованная криптовалюта с более низкими комиссиями по транзакции, чем биткойн.

Dogecoin использует собаку породы оконное стекло как логотип криптовалюты, где создатели превратили изображение в феномен попкультуры, который приобрел популярность как мем дожа.

Как использовать Dogecoin?

Dogecoin не так популярен, как Bitcoin, но его использование очень похоже на Bitcoin. Мы можем торговать токенами DOGE на биржах.

Мы также можем хранить токены в кошельке Doge для будущих расходов или сохранять их как инвестицию.

Dogecoin в онлайн-казино

Азартные игры Dogecoin известны среди игроков благодаря своей анонимности. Вы можете зарегистрироваться в онлайн-казино, которое принимает Dogecoin, просто используя адрес электронной почты, и все ваши транзакции остаются анонимными.

Хотя токен не так популярен, как Ethereum или биткойн, все равно легко найти казино, которые принимают Dogecoin. Эти казино обычно предлагают отличные бонусы с уникальными играми, которыми можно наслаждаться с этой конкретной криптовалютой.

Представляем 5 лучших казино, принимающих Dogecoin

1. Казино БитСтарз

Казино BitStarz является одним из лучших казино в нашем списке.

В казино Bitstarz вы можете получить 100% до 3700 грн. или 1 BTC на свой первый депозит. Обратите внимание, что для получения бонуса в 1 BTC необходимо внести минимальный депозит в размере 0,006 BTC. Вы также получаете 180 бесплатных вращений в таких играх казино, как Boomanji или Fruit Zen или Wolf Gold.

Казино BitStarz принимает Bitcoin, Dogecoin, Maestro, MasterCard, Neteller, Visa и многое другое. Время вывода зависит от методов оплаты.

При этом казино есть широкий выбор игр. Обслуживание клиентов BitStarz состоит из нескольких каналов поддержки, таких как поддержка в чате, поддержка по электронной почте и поддержка социальных сетей.

2. Казино mBit

Казино mBit – одно из лучших онлайн-казино, основанное в 2014 году. Вы можете найти сотни игр от слотов в блэкджек со 100% безопасными онлайн-платежами.

Это казино приветствует вас бонусом в размере 5 BTC+300 бесплатных вращений, распределенных на 3 депозита. Казино mBit принимает Bitcoin, Dogecoin, Litecoin, Ethereum, Bitcoin cash, евро.

Казино mBit предлагает разные игры для всех своих пользователей. Графика и интерфейс делают его привлекательным для пользователей. Кроме того, скорая реакция службы поддержки на жалобы делает это казино одним из лучших в мире.

3. Казино BetChain

Казино BetChain было основано в 2014 году. Казино имеет лицензию Curacao eGaming Agency.

BetChain предлагает широкий спектр игр в крипто-казино, таких как игровые автоматы, рулетка, игры в покер и т.д.

Поздравительный бонус распределяется на три депозита, то есть первый, второй и третий. Казино BetChain принимает Bitcoin Cash, Bitcoin, Ethereum, Dogecoin и многое другое.

4. Криптодикий

CryptoWild – это достаточно новое биткойн-казино, основанное в 2017 году. Казино имеет быструю и понятную платформу с отличным выбором более 1000 игр от 12 различных поставщиков игр для казино. Казино предлагает скорые депозиты и снятие средств.

CryptoWild совместим с устройствами iOS, Android и Windows.

В Cryptowild вы можете вносить и снимать средства с помощью Bitcoin Cash, Litecoin, Bitcoin, Ethereum, Tether и Dogecoin. CryptoWild является отличным выбором для всех любителей биткойн-казино благодаря лучшим депозитным бонусам в отрасли и активной поддержке клиентов.

5. Казино 7Bit

Казино 7Bit – это онлайн-казино, основанное в 2014 году. Казино предлагает огромный поздравительный бонус в размере 5 BTC + 100 бесплатных вращений, который распределяется на четыре депозита. Способы оплаты включают банковский перевод, биткойн, Dogecoin и многое другое.

В этом казино есть широкий выбор игр, таких как автоматы с джекпотом, игровые автоматы, скретч-игры и т.д.

Его депозитные бонусы являются одними из лучших в индустрии биткойн-казино. Служба поддержки клиентов достаточно доброжелательная и отзывчивая, круглосуточная поддержка без выходных. Казино 7Bit – отличный выбор как для любителей биткойнов, так и для фиатных валют.

Мы рекомендуем попробовать эти онлайн-казино, которые принимают Dogecoin. Счастливая игра!