Жизнь ЧЕРЕЗ СКІЛЬКИ ЧАСУ ПІСЛЯ ВЖИВАННЯ СПИРТНОГО МОЖНА СІДАТИ ЗА КЕРМО

2023-09-01 14:35

Є категорія людей, які вживають алкоголь і при цьому водять машину. У тому випадку, якщо ви випили, потрібно бути в курсі, скільки часу має пройти, щоб сісти за кермо після цього для уникнення неприємних наслідків.

Після вживання спиртного сідати за кермо автомобіля можна тільки тоді, коли алкоголь повністю вийшов з організму. Це відбувається приблизно через добу після п’янки. Суть в тому, що методи, які використовуються для витверезіння, тільки знімають явні симптоми сп’яніння і мають ефект приведення людини до тями.

Тому ключовим у знанні того, як зрозуміти, що можна сідати за кермо після алкоголю, є часовий фактор. Середнім часом для повного виведення алкоголю з людської крові є 20 годин.

Для того щоб не бути оштрафованим поліцією після вживання алкоголю, треба не допустити перевищення рівня встановленої законом норми вмісту алкоголю в організмі (крові) – в Україні такий показник становить 0,2 проміле. Всі показники вище цього будуть вважатися порушенням ПДР і спричинять за собою покарання у вигляді чималого штрафу або більш жорстких санкцій.

Важливо пам’ятати, що ступінь сп’яніння безпосередньо залежить від вживаного алкоголю. Пиво, горілка, вино, віскі, коньяк по-різному впливають на рівень проміле, а також різниться тривалість їх “вивітрювання” з організму. В такому випадку, треба знати, через скільки можна сідати за кермо після 1 літра пива: така кількість повністю виведеться з організму людини протягом близько 5 годин.

Що ж стосується напоїв міцніше, то випивши 200-250 грам горілки, через скільки можна буде сідати за кермо залежить від певних нюансів. Справа в тому, що горілка – досить підступний напій: вона починає всмоктуватися в кров тільки після реакції в людському шлунку, через що сп’яніння має прогресуючий характер. Випивши 100 грам горілки, потрібно почекати для виведення її з організму не менше 4 годин, а якщо ж вжити до 300 грам, то вона буде виходити з людини близько 14 годин.

Любителям віскі або коньяку треба знати, що їх вплив на організм схожий на горілчаний. При цьому через різні домішки організм буде від них очищатися приблизно на 10 відсотків довше за часом.