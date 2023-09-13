ВОЙНА В Украине В Украину прибыла новая партия служебных собак из Европы

2023-09-13 11:21

В Украину прибыла третья партия служебных собак из Европы по инициативе Фонда Говарда Баффета. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

В рамках данной инициативы украинские правоохранители должны получить 100 служебных собак из разных стран Европы. Первые две партии прибыли в Украину 31 июля и 21 августа.

Отмечается, что кинологические центры полиции Волынской, Ивано-Франковской, Николаевской, Ровенской, Херсонской, Черниговской и Кировоградской областей пополнятся собаками породы немецкая овчарка и малинуа (бельгийская овчарка) от одного года.

Все щенки прошли базовый курс дрессировки. В дальнейшем их ждет спецобучение, после чего собаки будут помогать в проведении разминирований, поиске взрывчатых и наркотических веществ, а также выполнении других задач на деоккупированных территориях.

Полицейские кинологи также получили необходимые аксессуары по уходу за собаками, корма, амуницию, учебное и тренировочное оборудование и т.д.