Украина Полиция переходит на усиленный режим: на улицы выйдут кинологи и взрывотехники

2021-10-13 18:20

 

Полиция завтра, 14 октября, перейдет на усиленный режим несения службы. Завтра в Украине планируется проведение массовых мероприятий ко Дню защитника и защитниц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию.

Завтра экипажи патрульной полиции будут усиленно патрулировать улицы, а к обеспечению публичной безопасности привлекут группы быстрого реагирования, полицию диалога, кинологов и взрывотехников. Для надлежащего реагирования на правонарушения ситуационные центры на местах были переведены в усиленный режим.

На усиленный режим переходит и весь личный состав столичной полиции, поскольку завтра в Киеве также будут проходить массовые мероприятия.

"Непосредственно 14 октября перед началом мероприятий работники взрывотехнической и кинологической служб проверят локации. Кроме того, сотрудники полиции диалога будут сопровождать участников акций от начала до их завершения", - сказал начальник полиции Киева Иван Выговский.

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