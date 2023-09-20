Жизнь Які монети та купюри в Україні виведуть з обігу до 30 вересня - де їх можна обміняти

2023-09-20 12:28

В Україні продовжують виводити з обігу дрібні монети та старі купюри. З 1 жовтня поточного року із готівкових розрахунків зникне низка банкнот та копійок

"Залишилося менше місяця, щоб обміняти дрібні монети та банкноти гривні старих зразків до 2003 року, що вилучаються з готівкового обігу", — попереджають у НБУ

Йдеться про розмінні монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок та банкноти номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень зразків до 2003 року всіх років випуску.

Здійснити їх обмін можна до 30 вересня 2023 року включно. Після цього вони вже не обмінюватимуться.

Куди звертатися

До Національного банку України:

у Києві: Контрактова площа, 2А

у Дніпрі: вулиця Воскресенська, 13

у Львові: вулиця Коперника, 4

у Одесі: вулиця Рішельєвська, 8

у Харкові: Театральна площа, 1

у Хмельницькому: вулиця Володимирська, 91

До уповноважених банків: