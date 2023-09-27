ВОЙНА В Украине Среди роССийских военных межэтническая напряженность, которая угрожает их обороне – ISW

2023-09-27 16:05

Межнациональное напряжение между осетинами и российскими военными сеет раскол в 42-м гвардейском мотострелковом полку, обороняющихся от украинского контрнаступления в Запорожской области.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: По информации ISW, мобилизованный из республики Северная Осетия-Алания Арсен Темираев, который служит в 70-м гвардейском мотострелковом полку, 25 сентября опубликовал видео, на котором утверждается, что российские военные 70-го полка избили Темираева и еще двух бойцов 71-го гвардейского мотострелкового полка.

Темираев утверждал, что военная полиция спросила о его этнической принадлежности, и сказала, что "Россия для русских".

Пострадавший российский военный также рассказал, что военная полиция избила его и других военнослужащих из-за того, что местный житель Токмака утверждал, что солдаты совершали сексуальное насилие над детьми. Сам Темираев преступление отрицал.

Темираев пожаловался, думал, что "нацисты по другую [украинскую] сторону, [а] оказывается, они [нацисты] среди нас".

По мнению военных аналитиков, межэтническая напряженность между российскими подразделениями, действующими на передовой и в тылу Запорожской области, может поставить под угрозу целостность российской обороны и сплоченность подразделений на фоне недавних украинских достижений в этом районе.