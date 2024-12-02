Мир роССийские военные и дипломаты аврально начали бежать из Дамаска – разведка

2024-12-02 16:48

Российские военные и дипломаты в авральном порядке начали покидать столицу Сирии Дамаск, там начались первые вооруженные столкновения.

Источник: сообщение ГУР

Дословно: "В Дамаске начались первые вооруженные беспорядки - российские военные и дипломаты аврально и срочно начали покидать столицу Сирии".

Детали: По данным разведки, оппозиционные к поддерживаемому Россией режиму Асада силы активно продвигаются на юг страны, состоялись первые городские бои в городах Хама, Хомс и Сувейда.

Известно, что российский контингент бежал из Хамы и эвакуировался на базу "Хмеймим". Руководитель расположенного в Хмеймиме координационного штаба россиян генерал-полковник Александр Журавлев констатировал, что ситуация вышла из-под контроля режима Асада.

Также россияне сбежали с военной базы в городе Хан-Шейхун, оставив там значительный арсенал вооружений и техники.

Также в ГУР отмечают, что 1 декабря 2024 года российские самолеты нанесли авиаудары в районах Хан-Шейхуна. Целью атаки, вероятно, было уничтожение военной техники РФ, которая перешла к оппозиционным силам.

На фоне панического бегства российских войск в арабоязычных пабликах получила активное распространение новость об отставке командующего контингента РФ генерала Киселя.

В Москву "на ковер" также отозвали полковника Вадима Байкулова, который командовал подразделением российских спецназовцев. Он должен объяснить Кремлю, почему подчиненный ему личный состав понес потери убитыми, а военная техника в Алеппо была захвачена.

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