Жизнь фото Що покаже Національна опера України у жовтні - репертуар, афіша, замовлення квитків

2023-09-27 11:55

В жовтні Національна опера України буде давати уже по 4 вистави на тиждень! Тепер кияни та гості столиці зможуть отримати ще більше позитивних емоцій. Цього місяця в афіші театру окрім найпопулярніших зразків світової та української оперної і балетної класики, сучасних постановок, заявлена ще й довгоочікувана прем’єра опери «Кіт у чоботях» Юрія Шевченка. І хоча вистави все ще залишають виключно «денними» (інформація про початок вистави указана в афіші та на сайті театру), а кількість глядачів в залі все ще обмежена (лише 450 осіб), радість від зустрічі з улюбленими артистами та виставами гарантована!

Розпочинається місяць перлиною українського мистецтва оперою «Наталка Полтавка» Миколи Лисенка 1 жовтня (неділя) о 17:00. Це сповнена гумору, танців та фольклору історія кохання. Музична редакція Мирослава Скорика. Сценічна редакція Анатолія Солов’яненка. Опера Миколи Лисенка «Наталка Полтавка» належить до визначних творів української музичної культури. Композитора привабив сюжет «Наталки Полтавки» Івана Котляревського щирим розкриттям життя простого народу, реалістичним відображенням народного побуту. Але навіть в класичні твори час вносить свої корегування - так у виставу зайшов відомий мем про паляницю… У ролях: Тамара Калінкіна (Наталка Полтавка), Анжеліна Швачка (Горпина Терпелиха, її мати), Сергій Скочеляс (Петро, коханий Наталчин), Богдан Тарас (Виборний Макогоненко), Сергій Пащук (Возний Тетерваковський, жених Наталчин), Олександр Бойко (Микола, далекий родич Терпилишин). Диригент – Богдан Пліш.

5 жовтня (четвер) о 17:00 — витончено-романтичний балет «Жізель» Адольфа Адана.

Вистава була вперше представлена ще у 1841 році та не втрачає своєї популярності й в наш час.

У ролях: Наталія Мацак (Жізель), Сергій Кривоконь (Альберт), Володимир Кутузов (Ганс), Олеся Воротнюк (Батільда), Ксенія Іваненко (Берта) та ін.

6 жовтня (п’ятниця) о 17:00 - опера Джузеппе Верді «Аїда».

Твір належить до вершин світової оперної спадщини, залишаючись понад 150 років однією із найпопулярніших та видовищних оперних вистав світу. Опера була створена на честь завершення будівництва Суецького каналу. Єгипетський уряд звернувся до всесвітньо відомого композитора з проханням написати нову оперу на сюжет з життя фараонів. Створена за чотири місяці грандіозна вистава з перших нот зачарувала глядачів з усього світу.

Виконавці: Оксана Крамарева (Аїда), Олег Злакоман (Радамес), Алла Позняк (Амнеріс), Олександр Мельничук (Амонасро), Сергій Магера (Рамфіс) та ін. Диригент – Микола Дядюра.

7 жовтня (субота) о 17:00 – четвертий прем’єрний показ 2-х одноактних балетів «Весна і осінь» та «5 танго»

«Весна та осінь» на музику Антоніна Дворжака (Серенада Мі мажор, орus 22) у постановці всесвітньо відомого хореографа, художнього керівника і директора Hamburg Ballett Джона Ноймайера.

Виконавці головних партій: Ольга Голиця та Микита Сухоруков.

«5 танго» на музику Астора П’яццолли у постановці одного з найвидатніших хореографів сучасності Ханса ван Манена.

Одноактний балет для семи пар, створений 1977 року, входить до репертуару багатьох балетних труп, є надзвичайно популярним у світі шедевром Ханса ван Манена. Тут хореограф дозволив собі відмовитися від високих підборів, які зазвичай притаманні танцю танго, а замість них використати пуанти. Він поєднав іспанські елементи, притаманні музиці Астора П’яццоли, з класичним танцем, сплітаючи дивовижні ритми та почуття, що ллються разом зі звуками музики.

Ідея поставити цей відомий балет у Києві належить колишньому солісту Нідерландського національного балету, киянину Олександру Жембровському.

У головних ролях: Анастасія Шевченко та Ян Ваня.

8 жовтня (неділя) о 17:00 - неперевершена опера Жоржа Бізе «Кармен». Знамениту трагічну історію пристрасного кохання циганки Кармен та її коханого сержанта Хозе втілять: Тетяна Пімінова та Дмитро Кузьмін. Також у ролях: Тетяна Ганіна (Мікаела), В’ячеслав Базир (Ескамільо), Богдан Тарас (Капітан Цуніга) та ін. Диригент – Алла Кульбаба.

12 жовтня (четвер) о 17:00 - одна із найяскравіших балетних вистав театру — «Віденський вальс» на музику видатної австрійської композиторської династії: Йогана Штрауса-старшого та його синів Йогана-сина та Йозефа, які подарували світу неповторні мелодії вальсу, якими вже майже 200 років насолоджується весь світ.

«Віденський вальс» — це перший авторський багатоактний балет Аніко Рехвіашвілі, створений знаною хореографкою ще у 2001 році. Навіть через 20 років вистава залишається однією з найулюбленіших серед глядачів.

У в головних ролях заявлені: найромантичніше балетна пара Тетяна Льозова (Аннель) та Ярослав Ткачук (Франц, композитор), Ольга Киф’як-фон-Крамер (Карла, знаменита балерина), Володимир Кутузов (Граф Кайзерлінг, шанувальник Карли) та ін. Диригент – Герман Макаренко.

13 жовтня (п’ятниця) о 17:00 - опера Дж.Пуччіні «Мадам Баттерфлай» (Чіо-Чіо-Сан).

Опера, яка здобула світову популярність багато в чому завдячуючи нашій славнозвісній землячці Соломії Крушельницькій. На сцені Національної опери України опера йде у постановці легендарної Ірини Молостової (прем’єра на київській сцені відбулася 20 червня 1995 року).

В головних ролях цієї японської трагедії на сцену вийдуть: Вікторія Ченська (Чіо-Чіо-сан, мадам Баттерфлай), Дмитро Кузьмін (Б.Ф. Пінкертон, старший лейтенант морського флоту США), Тетяна Пімінова (Сузукі, служниця), Генналій Вашенко (Шарплес, консул США у Нагасакі), Руслан Танський (Горо, маклер-сват), Володмимр Тишков (Бонза, дядько Чіо-Чіо-сан), В’ячеслав Базир (Принц Ямадорі/Імперський комісар), Ольга Матушенко (Кет Пінкертон). Диригент – Віктор Олійник.

14 жовтня (субота) о 15:00 - балет М.Скорульського «Лісова пісня».

Лірико-драматична історія кохання за мотивами твору Лесі Українки - перлина українського балету. Композитора полонив сюжет прекрасної поетичної драми-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня» — одного з найвидатніших творів української літератури, що захоплює своїм гуманізмом, високим етичним пафосом, пройнятий палкою вірою у поезію життя і невмирущим пориванням людини до прекрасного.

В головних ролях: Катерина Курченко (Мавка), Олександр Скулкін (Лукаш), Даніїл Сілкін (Перелісник) та ін.

15 жовтня (неділя) о 15:00 – комічна опера Джоаккіно Россіні «Севільський цирульник». Вистава належить до найвідоміших у своєму жанрі й ось уже понад двісті років залишається не тільки у поточному репертуарі світового оперного мистецтва, а й користується незмінною прихильністю слухачів. Її герої потрапляють у досить химерні ситуації, окреслені дотепним сюжетом лібрето, створеного за мотивами безсмертної французького драматурга П’єра Бомарше... В осучасненій версії Анатолія Солов’яненка постановка «поза простором та поза часом» одразу стала однією з найулюбленіших у киян та гостей міста. У ролях: Олександр Киреєв (Фігаро), Дмитро Іванченко (Граф Альмавіва), Лілія Гревцова (Розіна), Сергій Ковнір (Дон Базіліо), Дмитро Агеєв (Бартоло), Ірина Петрова (Берта) та ін.

Також у жовтневій афіші заявлені:

19 жовтня (четвер) о 17:00 – комічний балет «Весілля Фігаро» на музику Вольфганга Амадея Моцарта у постановці Віктора Яременка, який впродовж багатьох років є беззаперечним фаворитом у київських глядачів.

20 жовтня (п’ятниця) о 17:00 – безсмертний шедевр української класики опера Семена Гулака-Артемовського «Запорожець за Дунаєм» в музичній редакції Мирослава Скорика.

21 жовтня (субота) о 15:00 – балет Людвіга Мінкуса «Дон Кіхот».

Секрет успіху цього балету — у мелодичній темпераментній музиці Людвіга Мінкуса та у яскравих надзвичайно колоритних персонажах. Не даремно. цю виставу часто називають справжнім святом танцю.

22 жовтня (неділя) о 15:00 – опера «Флорія Тоска» Джакомо Пуччіні за участі зірки світової оперної сцени Людмили Монастирської.

На її створення композитора надихнула драматична вистава, створена спеціально для легендарної акторки Сари Бернар за однойменною драмою Віктор’єна Сарду. Опера вважається однією з найбільш популярних вистав у світі.

26 жовтня (четвер) о 17:00 – вечір одноактних балетів:

«Шопеніана» Фредеріка Шопена. Ліричний безсюжетний балет вирізняється бездоганним смаком та елегантним стилем, притаманним для вишуканих мініатюр класичної хореографії.

«Пахіта» Людвіга Мінкуса. На сцені Національної опери України представлено Grand Pas з балету «Пахіта» (постановка Микити Долгушина, здійснена у 1979 р.) у редакції Аніко Рехвіашвілі.

27 жовтня (п’ятниця) о 17:00 – грандіозне балетне дійство «Христина Шишпор та зірки українського балету», до другого відділення якого увійде балет «5 танго» на музику Астора П’яццолли у постановці одного з найвидатніших хореографів сучасності Ханса ван Манена.

28 та 29 жовтня (субота та неділя) о 15:00 – довгоочікувана прем’єра опери «Кіт у чоботях» Юрія Шевченка.

Сповнене неочікуваних сюрпризів гротескне дійство буде цікавим, які маленьким так і дорослим глядачам. Ви нізащо не здогадаєтесь, хто співатиме Кота, а хто буде Людожером….

Постановний склад: художній керівник проекту – Анатолій Солов’яненко, режисер-постановник – Оксана Тараненко, диригент-постановник – Алла Кульбаба, художник-постановник – Марія Левитська, хормейстер-постановник – Олександр Тарасенко, балетмейстер-постановник – Віктор Іщук.

Важливо!

У випадку повітряної тривоги глядачів буде запрошено до тимчасового укриття у приміщенні гардероба, розташованого поверхом нижче під фоє партеру.

Детальну інформацію щодо складу виконавців (можливі зміни) та продажу квитків можна дізнатися на офіційному сайті театру.

Квитки на вистави (459 місць) надходять у продаж поступово (зазвичай за 2 тижні до вистави) і придбати їх можна виключно онлайн.

Національна опера України гарантує піднесений настрій за будь-яких обставин!