ВОЙНА В Украине Олег Скрипка відверто висловився проти заборони виїзду чоловіків за кордон

2023-09-29 22:12

Культовий український музикант Олег Скрипка висловився проти заборони виїзду чоловіків за кордон, бо війна в Україні «не тотальна»

"У нас війна важка, але не така тотальна, що нам 100% усіх чоловіків потрібні. Якщо чувак хоче здригнути і він не мотивований, який з нього вояка буде.

Зробити систему, нехай людина не комбригу або кому там платить у військкомат (хабар для виїзду за кордон, а донат зробить і може виїхати. Політика заборони ніколи не працювала, це можна з алкоголем порівняти", - розмірковує Скрипка.

Зазначимо, що багато хто з експертів та військових вважають, що через війну в результаті пройдуть усі українські чоловіки.