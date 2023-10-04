Политика Дания на этой неделе откроет офис своего посольства в Николаеве

2023-10-04 11:21

Дания на этой неделе откроет офис посольства в Николаеве. Об этом сообщил министр иностранных дел Ларс Люкке Расмуссен перед началом неформальной встречи глав МИД стран ЕС в Киеве.



"Восстановление Украины не может ждать окончания войны. Рад сообщить, что на этой неделе Дания откроет офис посольства в Николаеве. На нас возложена особая ответственность за город и регион - и мы берем ее на себя", - заявил он.



Среди задач офиса посольства - тесный диалог с региональными и местными властями.



Напомним, ранее Дания объявила о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на сумму 5,8 датских крон (свыше 833 млн долларов).