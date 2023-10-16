ВОЙНА В Украине Укрзализныця запустила новый поезд Львов - Варшава - график, маршрут, цена билетов

2023-10-16 13:32

В свой первый рейс отправился новый международный поезд из Украины в столицу Польши – Варшаву. Его маршрут организован через хабовую станцию Рава-Русская, сообщила Укрзализныця.

Жители Львова, Ивано-Франковска, Стрыя, Коломыи, Калуша, Брюховичей и Жовквы, сделав одну удобную пересадку, могут доехать до Варшавы или Люблина.

"Из этих населенных пунктов в Раву-Русскую курсирует современный дизель-поезд украинского производства с доступом к Wi-Fi через Starlink. На станции Рава-Русская пассажиры осуществляют пересадку с поезда украинской ширины колеи (1520 мм) на поезд польского перевозчика SKPL европейского пути (1435 мм) и обратно", – говорится в сообщении.

За рейс в одном направлении оба поезда могут перевезти около 200 пассажиров, у них есть места 1-го и 2-го класса. При этом на рейсы первой недели уже продано 70% билетов.

Время в пути от Львова в Варшаву составляет около девяти часов, стоимость – от 1188 гривен. Билеты на все рейсы доступны для приобретения в приложении Укрзализныци, на сайте, в чат-боте и кассах вокзалов.

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Укрзализныця запустила новый поезд Львов - Варшава - график, маршрут, цена билетов 2023-10-16 13:32