Жизнь ГРАФИК До 30 сентября поезда в Польшу будут курсировать по ограниченному маршруту

2024-08-13 09:24

Из-за ремонтных работ на польской железной дороге некоторые поезда Хелмского направления будут курсировать по ограниченному маршруту. Это продлится до 30 сентября, сообщила пресс-служба Укрзализныци.

Ограничения не касаются следующих поездов:

  • №67/68 Киев - Варшава,
  • №19/20 Киев - Хелм,
  • №119 Днепр - Хелм
  • №24 Хелм – Киев.

Эти рейсы будут продолжать курсировать по обычному графику.

Ограничения продолжатся в отношении маршрутов поездов:

  • №23 Киев - Хелм,
  • №93/94 Харьков - Хелм,
  • №120 Хелм - Днепр.

Они будут ограничены до польской пограничной станции Дорохуск, которая находится в 25 км от Хелма. Пассажиры этих поездов будут проходить пограничный и таможенный контроль в поезде Укрзализныци.

На станции Дорохуск будет осуществляться пересадка на польские поезда в Варшаву и из Варшавы.

Укрзализныця обращает внимание, что пересадки на станции Дорохуск являются вынужденным временным шагом.

"Станция будет доступна только для согласованной пересадки между двумя поездами без возможности покинуть станцию ​​другим видом транспорта, эта опция сохранится на станции Хелм, по которой будет проезжать пересадочный польский поезд", - отметили в компании.

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