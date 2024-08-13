Жизнь ГРАФИК До 30 сентября поезда в Польшу будут курсировать по ограниченному маршруту

2024-08-13 09:24

Из-за ремонтных работ на польской железной дороге некоторые поезда Хелмского направления будут курсировать по ограниченному маршруту. Это продлится до 30 сентября, сообщила пресс-служба Укрзализныци.

Ограничения не касаются следующих поездов:

№67/68 Киев - Варшава,

№19/20 Киев - Хелм,

№119 Днепр - Хелм

№24 Хелм – Киев.

Эти рейсы будут продолжать курсировать по обычному графику.

Ограничения продолжатся в отношении маршрутов поездов:

№23 Киев - Хелм,

№93/94 Харьков - Хелм,

№120 Хелм - Днепр.

Они будут ограничены до польской пограничной станции Дорохуск, которая находится в 25 км от Хелма. Пассажиры этих поездов будут проходить пограничный и таможенный контроль в поезде Укрзализныци.

На станции Дорохуск будет осуществляться пересадка на польские поезда в Варшаву и из Варшавы.

Укрзализныця обращает внимание, что пересадки на станции Дорохуск являются вынужденным временным шагом.

"Станция будет доступна только для согласованной пересадки между двумя поездами без возможности покинуть станцию ​​другим видом транспорта, эта опция сохранится на станции Хелм, по которой будет проезжать пересадочный польский поезд", - отметили в компании.