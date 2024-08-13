Из-за ремонтных работ на польской железной дороге некоторые поезда Хелмского направления будут курсировать по ограниченному маршруту. Это продлится до 30 сентября, сообщила пресс-служба Укрзализныци.
Ограничения не касаются следующих поездов:
Эти рейсы будут продолжать курсировать по обычному графику.
Ограничения продолжатся в отношении маршрутов поездов:
Они будут ограничены до польской пограничной станции Дорохуск, которая находится в 25 км от Хелма. Пассажиры этих поездов будут проходить пограничный и таможенный контроль в поезде Укрзализныци.
На станции Дорохуск будет осуществляться пересадка на польские поезда в Варшаву и из Варшавы.
Укрзализныця обращает внимание, что пересадки на станции Дорохуск являются вынужденным временным шагом.
"Станция будет доступна только для согласованной пересадки между двумя поездами без возможности покинуть станцию другим видом транспорта, эта опция сохранится на станции Хелм, по которой будет проезжать пересадочный польский поезд", - отметили в компании.