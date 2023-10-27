ВОЙНА В Украине Евросоюз планирует передать Украине военную технику, конфисокванную в Ливии

2023-10-27 09:35

У ЄС пропонують передати Україні військову техніку, конфісковану в Лівії, - передає Politico.

Як повідомляє видання, євродепутати хочуть знайти практичне застосування для 146 одиниць бронетехніки, конфіскованих минулого року під час двох операцій військово-морської місії ЄС в рамках зусиль із забезпечення дотримання ембарго ООН на постачання зброї Лівії.

Згідно з дослідженням, опублікованим нідерландською телевізійною програмою RTL Nieuws, члени Європейського парламенту тиснутимуть на країни ЄС, щоб вони відправили вилучену військову техніку українській армії.