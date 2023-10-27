ВОЙНА В Украине Евросоюз планирует передать Украине военную технику, конфисокванную в Ливии

2023-10-27 09:35

У ЄС пропонують передати Україні військову техніку, конфісковану в Лівії, - передає Politico.

Як повідомляє видання, євродепутати хочуть знайти практичне застосування для 146 одиниць бронетехніки, конфіскованих минулого року під час двох операцій військово-морської місії ЄС в рамках зусиль із забезпечення дотримання ембарго ООН на постачання зброї Лівії.

Згідно з дослідженням, опублікованим нідерландською телевізійною програмою RTL Nieuws, члени Європейського парламенту тиснутимуть на країни ЄС, щоб вони відправили вилучену військову техніку українській армії.

subscriber subscriber

Еще по теме

США выделили новый пакет военной помощи Украине: в нем ПВО, бронетехника и снаряды

2023-07-26 20:48

Rheinmetall заявил о скором старте совместного с Украиной выпуска бронетехники и боеприпасов

2023-05-23 09:24

Норвегия и Дания договорились передать Украине 8 тысяч боеприпасов для САУ CAESAR

2023-04-06 11:34

С бронетехникой, но без ATACMS. Новый пакет военной помощи от США составит 2,5 миллиарда долларов — CNN

2023-01-19 18:00

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

В случае отключений света интернет не пропадет - в Украине разрабатывают карту провайдеров

2023-10-27 22:12

Українським військовим подовжили терміни перебування на лікуванні після поранення

2023-10-27 19:31

В Украине хотят легализовать платный выезд мужчин за границу - сколько и кому придется платить

2023-10-27 18:28

Все для победы! С начала года украинцы задонатили для армии более 12,5 миллиардов

2023-10-27 17:32
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

В случае отключений света интернет не пропадет - в Украине разрабатывают карту провайдеров 2023-10-27 22:12
Українським військовим подовжили терміни перебування на лікуванні після поранення 2023-10-27 19:31
В Украине хотят легализовать платный выезд мужчин за границу - сколько и кому придется платить 2023-10-27 18:28
Все для победы! С начала года украинцы задонатили для армии более 12,5 миллиардов 2023-10-27 17:32