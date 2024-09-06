ВОЙНА В Украине Нидерланды передают Украине около тридцати новейших гусеничных вездеходов Viking

2024-09-06 22:12

Нидерланды решили передать Украине 28 двухзвенных гусеничных вездеходов Bandvagn BvS 10 (Viking). Об этом сообщил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс в соцсети Х.

Украина отчаянно нуждается в нашей помощи в борьбе с российским агрессором. Нидерланды передают 28 гусеничных машин Viking. Корпус морской пехоты научил украинских солдат работе с ними. Наша поддержка Украины продолжает сдерживать рашистов, – написал министр.

BandvagnBvS10 (Viking) – сочлененный гусеничный шведско-британский амфибийный бронетранспортер, производимый BAESystemsHägglunds. Он находится на вооружении морской пехоты Нидерландов, Великобритании, Швеции, Австрии и Франции. Ранее Украинев2023годубыло передано 36 нидерландских BvS 10 и 20 британских Viking в рамках материально-технической помощи для отражения агрессии рашистов.