«World ballet day» у Національній опері України!
Вперше за всю історію Національної опери України під час «World ballet day» глядачі зможуть бути присутніми на репетиціях!
1 листопада (середа) о 14:00 пройде відкритий урок-репетиція та, водночас, онлайн-трансляція за прикладом неймовірного проекту, котрий вже 9 років дозволяє поціновувачам балету зазирнути за лаштунки танцювальних труп світу.
Вперше за всю історію театру глядачі зможуть бути присутніми на традиційному загальному уроці, а також матимуть унікальну можливість спостерігати за тренуваннями провідних солістів – Наталії Мацак, Тетяни Льозової, Анастасії Шевченко, Яна Вані, Ярослава Ткачука, Сергія Кривоконя.
На сцені Національної опери України репетируватимуть фрагменти з вистав «Весна та осінь», «Лісова пісня», «5 Танго».
Але це ще не все!
Гостями етеру стануть відомі митці і діячі світової балетної спільноти:
Також в проекті братимуть участь: художній керівник балету Національної опери України Нобухіро Терада, провідні солісти та педагоги-репетитори балетної трупи нашого театру.
Квитки можна придбати тут
А для тих, хто дивитиметься онлайн - стрім на YouTube каналі Kyiv Opera о 14:00.
До зустрічі на «World ballet day» у Національній опері України!