Жизнь Вперше за всю історію Національної опери України під час «World ballet day» глядачі зможуть бути присутніми на репетиціях!

2023-10-30 15:39

«World ballet day» у Національній опері України!

Вперше за всю історію Національної опери України під час «World ballet day» глядачі зможуть бути присутніми на репетиціях!

1 листопада  (середа) о 14:00 пройде відкритий урок-репетиція та, водночас, онлайн-трансляція за прикладом неймовірного проекту, котрий вже 9 років дозволяє поціновувачам балету зазирнути за лаштунки танцювальних труп світу.
Вперше за всю історію театру глядачі зможуть бути присутніми на традиційному загальному уроці, а також матимуть унікальну можливість спостерігати за тренуваннями провідних солістів – Наталії Мацак, Тетяни Льозової, Анастасії Шевченко, Яна Вані, Ярослава Ткачука, Сергія Кривоконя.

На сцені Національної опери України репетируватимуть фрагменти з вистав «Весна та осінь», «Лісова пісня», «5 Танго». 

Але це ще не все!

Гостями етеру стануть відомі митці і діячі світової балетної спільноти:

  • Олексій Ратманський – балетмейстер-резидент Американського Балетного Театру (ABT)
  • Ніно Ананіашвілі – художній керівник Грузинського театру опери та балету
  • Володимир Малахов – колишній директор балету Берлінської національної опери, професор Пекінської балетної академії
  • Олександр Рябко – соліст Гамбурзьського балету, асистент хореографа Джона Ноймайєра
  • Олександр Жембровський – директор компанії «Zhembrovskyy ballet», асистент хореографа Ханса ван Манена. 

Також в проекті братимуть участь: художній керівник балету Національної опери України Нобухіро Терада, провідні солісти та педагоги-репетитори балетної трупи нашого театру.

Квитки можна придбати тут

А для тих, хто дивитиметься онлайн - стрім на YouTube каналі Kyiv Opera о 14:00.

До зустрічі на «World ballet day» у Національній опері України!

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