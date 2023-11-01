ВОЙНА В Украине Новость внесение Илона Маска в базу ресурса "Миротворец" оказалась фейком

2023-11-01 08:24

Новина про те, що в Україні Ілона Маска нібито внесли до бази «Миротворця», є неправдою. Це фотофейк. Обвинувачення Маска є гумористичними, як і його фотоу шапці-вушанці з балалайкою.

Брехня: американського бізнесмена Ілона Маска внесли до бази «Миротворець» через образи на адресу президента України Зеленського, створення мемів про Україну, підтримку закарпатських сепаратистів, схвалення порушення територіальної цілісності держави, пропаганду угорських цінностей та співучасть у злочинах росії проти України.

Правда: на сайті «Миротворець» за запитом «Ілон Маск» відповідна анкета відсутня, пошук у попередніх версіях сайту, збережених у вебархіві, також не дав результатів, повідомляють фактчекери VoxCheck.