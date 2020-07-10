Мир Маск после интервью Канье Уэста передумал поддерживать его на выборах президента

2020-07-10 17:33 255

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, вероятно, передумал поддерживать Канье Уэста на президентских выборах в США.

Как сообщает Mashable, миллиардер сменил свое мнение после выхода интервью Уэста журналу Forbes, в котором тот выступил против абортов, признался, что верит в теорию заговора, и призвал молиться, чтобы вылечиться от коронавируса.

"Кажется, наши взгляды расходятся больше, чем я предполагал", − заявил Маск в комментарии под постом Уэста в Twitter, который рэпер позже удалил.

Также Маск удалил свой твит, в котором обещал "полностью поддержать" музыканта.

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