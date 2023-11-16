Мир У Китаї запустили найшвидший інтернет у світі - можна завантажити 150 HD-фільмів за 1 секунду

2023-11-16 11:34

Стало відомо, що у Китаї було запущено найшвидший інтернет на планеті.

Нова магістральна мережа здатна передавати дані зі швидкістю 1,2 Тб/сек (вдесятеро більше, ніж у більшості сучасних інтернет-маршрутів). Мережа довжиною понад 3000 км з'єднує Пекін, Ухань та Гуанчжоу через розгалужену систему оптоволоконних кабелів.

Для розуміння: із такою швидкістю інтернету можна завантажити 150 HD-фільмів за 1 секунду.

Інтернет у КНР з’явився лише 1994 році, він – внутрішній, а інтернет-трафік – тотально контрольований.