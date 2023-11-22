ВОЙНА В Украине Во Львовском ТЦК новый скандал: применили грубую силу к мужчине и женщине

2023-11-22 15:38

Во Львове работники военкомата силой затолкали мужчину в машину. Вдобавок они еще и выбили телефон из рук женщины, которая хотела все снять. Львовский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки отреагировал на событие, отметив в Facebook, что проверяет информацию о конфликте.

Как пишут местные паблики, событие произошло поздно вечером 21 ноября на улице Гавришкевича. Судя по видео, гражданского мужчину грубо затолкали в автомобиль, а женщина вступила в спор с военными. Ссора сопровождалась толкотней и нецензурной бранью.

Женщина снимала происходящее на мобильный телефон и продолжала спорить с военными. Закончилось тем, что у гражданки выбили телефон, после чего оттолкнули устройство ногой.

Во Львовском областном ТЦК и СП уже отреагировали на ситуацию.

"В Сети интернет распространяется информация о возникновении конфликтной ситуации между гражданским населением и гражданами в военной форме. Во избежание социальных обострений и конфликтных ситуаций сообщаем следующее: проверяем данный факт, о причастности военнослужащих ТЦК к данному инциденту", - сообщили в областном военкомате.

Командование Львовского ТЦК и СП осуществляет меры по установлению сложившихся обстоятельств, выясняются все детали данного случая.