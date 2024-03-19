ВОЙНА В Украине Львовский областной ТЦК начал проверку по факту скандального задержания волонтера Кирилла Тарана

2024-03-19 14:32

Львовский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки прокомментировал в Facebook задержание львовского волонтера Кирилла Тарана.

Ранее омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинцец заявил, что во Львове работники ТЦК силой задержали местного волонтера Кирилла Тарана.

По словам жены волонтера, мужа схватили посреди улицы и насильно затолкали в мини-бус. Повестку при этом не вручали. Впоследствии его доставили в Шевченковский РТЦК и СП, но он отказался проходить военно-врачебную комиссию из-за проблем со здоровьем, а также отсутствия при себе медицинских документов, которые бы это подтвердили. Уже с утра был готов приказ об отправке мужчины на полигон в Ровно.

В ТЦК заявили, что Таран не выполнил требований военнослужащих и не предъявил военно-учетный документ. В частности, провоцировал представителей военкомата на конфликт. Позже выяснилось, что мужчина не уточнял свои военно-учетные данные, а при смене места жительства не стал на учет в ТЦК. В то же время, отказался от прохождения ВВК.

"Все военнослужащие, которые осуществляли мероприятия оповещения и изображены на видео, имеют боевой опыт, многочисленные ранения и государственные награды. Все они были переведены в ТЦК и СП по состоянию здоровья... Мы уважаем и благодарим каждого украинца, которые поддерживают ВСУ и приближают нашу общую победу. В то же время, это не дает права унижать честь и достоинство бойцов, потерявших свое здоровье на защите Украины", - заявили в ТЦК.

По данному факту проводится проверка, в связи с чем будут приняты все необходимые меры. О результатах проверки будет проинформировано позже.