ВОЙНА В Украине Європол створив Оперативну робочу групу для розслідування воєнних злочинів рф

2023-11-24 11:32

Завданням оперативної групи буде ідентифікувати підозрюваних та їхню причетність до воєнних злочинів, злочинів проти людяності чи злочинів геноциду. Ідентифікація відбуватиметься шляхом збору й аналізу інформації з відкритих джерел.

Зазначається, що в інтернеті, зокрема у соціальних мережах, міститься величезний масив таких даних. Вони можуть суттєво допомогти слідчим. Міжнародна співпраця у цьому напрямі є неоціненною.

Очолюють групу підрозділи по боротьбі з міжнародними злочинами поліції Нідерландів та Німеччини.

Загалом у проєкті беруть участь 14 країн: Бельгія, Франція, Німеччина, Ірландія, Італія, Литва, Нідерланди, Португалія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Норвегія, Велика Британія і США.

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2023-11-24 11:32
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Граждане Украины могут получить право на свободное владение огнестрельным оружием 2023-11-24 15:37
Уряд США передав українським поліцейським броньовані авто 2023-11-24 13:30
Раскрыта реальная численность российских войск на Беларуси 2023-11-24 12:29
Європол створив Оперативну робочу групу для розслідування воєнних злочинів рф 2023-11-24 11:32