Життя Розслідування загибелі Гайден Панетьєрі офіційно завершено - смерть акторки визнали нещасним випадком

2026-11-02 11:29

Поліція штату Південна Кароліна офіційно завершила розслідування справи щодо смерті 36-річної акторки та колишньої нареченої боксера Володимира Кличка - Гайден Панетьєрі, визнавши її нещасним випадком.

Про це повідомила сержантка Діана Мунос із Департаменту поліції Грінвілла, передає People.

Вона наголосила, що висновок заснований на результатах медичної експертизи та розслідування.

Нагадаємо, офіс коронера оголосив причину смерті Гайден 22 вересня. Було визначено конкретні препарати, комбінація яких стала фатальною для акторки.

Гайден Панеттьєрі померла 16 серпня 2026 року. Виявилося, що Гайден померла через "токсичний вплив" фентанілу - потужного синтетичного опіоїдного анальгетику - на її організм.

Відомо, що під час смерті поруч із нею перебував Браян Гікерсон, який виявив її непритомною. Чоловік спробував реанімувати її, ввівши наркан - препарат, що допомагає швидко усунути передозування опіоїдами. Однак це не дало результату, і він викликав швидку допомогу. Лікарі підтвердили смерть акторки.

Після смерті акторки її єдиною спадкоємицею стала 11-річна Кая - донька Панеттьєрі та Кличка. Оцінюється, що вартість майна, яке вона має успадкувати, становить приблизно 6 мільйонів доларів.