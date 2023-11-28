ВОЙНА В Украине Стало известно, что со здоровьем у главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова

2023-11-28 15:37

В спецслужбах рассказали о состоянии руководителя ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова после информации об отравлении его супруги Марианны тяжелыми металлами.

По данным двух источников издания РБК-Украина в спецслужбах, у Буданова никакое отравление не было установлено и с его здоровьем все в порядке.

"С ним все хорошо, у него ничего не обнаружили", - рассказал один из источников издания.

Напомним, ранее у супруги главы ГУР Буданова Марианны диагностировали отравление тяжелыми металлами. Согласно данным источников издания "Бабель", Марианну госпитализировали после длительного ухудшения состояния здоровья. Ее "скорее всего отравили через еду".

Марианна после отравления прошла первый этап лечения. Отравление подтвердилось еще у нескольких работников ГУР. Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на источники в силовом блоке. По данным собеседников, жена Буданова жаловалась на ухудшение самочувствия.

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