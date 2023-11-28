Политика Жену главы ГУР Марианну Буданову отравили тяжелыми металлами — СМИ

2023-11-28 16:05

 

По данным источников разведки, жена Буданова находится в больнице.

Супругу главы Главного управления разведки Кирилла Буданова Марианну Буданову отравили тяжелыми металлами.

Об этом сообщает Бабель со ссылкой на собственные источники в разведке.

По информации собеседников в ГУР, жена Буданова находится в больнице. Марианну госпитализировали, когда ей состояние здоровья стало ухудшаться. Он добавил, что женщине диагностировали поражение тяжелыми металлами.

"Сейчас завершается курс лечения, далее — контроль врачей. Эти вещества никак не используются в быту и военном деле. Их наличие может указывать на целенаправленную попытку отравления конкретного человека", — отметили в разведке.

Собеседник утверждает, что сейчас ведется расследование по поводу вероятной попытки убийства жены начальника ГУР МО Украины.

Источники УП в силовом блоке сообщили, что жену Буданова, скорее всего, отравили из-за еды. По сей день известно, что Марианни уже лучше, она прошла первый этап лечения.

"Поскольку жена Буданова небольшая с маленьким весом, проявилось у нее быстрее. А так отравление подтвердилось еще у нескольких сотрудников: "они просто гигантские немного, ничего за собой не замечали, сейчас тоже лечатся", - сообщили источники.

Напомним, по данным разведки, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов пережил более 10 покушений на жизнь.

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