Жизнь УКРАИНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ НАЧИНАЮТ ПРИМЕНЯТЬ НАГРУДНЫЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ

2023-11-30 12:30

В Гостаможслужбе внедрили пилотный проект по использованию в пунктах пропуска индивидуальных портативных видеокамер во время таможенного оформления.

Нагрудные видеорегистраторы работают с возможностью записи и сохранения видеоизображения в зашифрованном виде, в частности в режиме ночной съемки. Также технические характеристики видеорегистраторов делают невозможным удаление информации инспектором или посторонним лицом.

На этапе пилотного проекта нагрудные видеорегистраторы тестируют в зоне деятельности Львовской таможни. Рассматривается возможность дальнейшего развертывания проекта на других пунктах пропуска.