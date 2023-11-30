Жизнь УКРАИНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ НАЧИНАЮТ ПРИМЕНЯТЬ НАГРУДНЫЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ

2023-11-30 12:30

В Гостаможслужбе внедрили пилотный проект по использованию в пунктах пропуска индивидуальных портативных видеокамер во время таможенного оформления.

Нагрудные видеорегистраторы работают с возможностью записи и сохранения видеоизображения в зашифрованном виде, в частности в режиме ночной съемки. Также технические характеристики видеорегистраторов делают невозможным удаление информации инспектором или посторонним лицом.

На этапе пилотного проекта нагрудные видеорегистраторы тестируют в зоне деятельности Львовской таможни. Рассматривается возможность дальнейшего развертывания проекта на других пунктах пропуска.

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