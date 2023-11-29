Жизнь фото В Киеве презентовали артефакты из возвращенной в Украину коллекции скифского золота

2023-11-29 08:24

В Национальном заповеднике Киево-Печерская лавра состоялась презентация отдельных артефактов из возвращенной в Украину коллекции Крым: золото и тайны Черного моря. На открытие знаковой выставки пришли многие известные политические и культурные деятели Украины.

Сообщается, что до момента деоккупации Крыма скифское золото будет временно храниться на территории Киево-Печерской лавры.

 В начале 2014 года коллекция скифского золота была передана для выставки в музее Алларда Пирсона в Амстердаме. К моменту выставки Крым был временно захвачен россией. С этого времени права на скифское золото оспаривались в суде.

Речь идет о коллекции уникальных археологических сокровищ: оружие, драгоценные камни, ценные китайские лакированные ящики, золотые украшения скифов. Один из драгоценных экземпляров выставки - старинный скифский шлем, которому более 2400 лет. Стоимость всей экспозиции оценивается более чем в миллион евро.

Напомним, скифское золото вернулось в Украину 27 ноября.

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