ВОЙНА В Украине Украинский комик и телеведущий откровенно признался, что боится идти на войну

2023-12-29 19:31

Украинский комик и ведущий Фима Константиновский честно рассказал, что боится идти на войну. Откровенное признание он сделал в интервью YouTube-каналу Розмова.

При этом он отметил, что пытается делать все возможное в тылу, чтобы не стыдно было за то, что он не на фронте.

"Я, например, не на фронте, потому что мне е***ь, как страшно. И я понимаю, тем, кто там, тоже страшно. Когда пишут "а чего не на фронте?"… Я стараюсь делать столько, чтобы мне было не стыдно перед теми, кто сейчас на фронте. Помогать насколько я могу", - сказал он.

Ведущий также подчеркнул, что каждый в тылу должен делать все, чтобы ускорить нашу победу и помочь нашим военным.

"Просто каждый должен понимать, что если он трус, как я, не готов уйти на фронт, не готов рисковать жизнью, тогда ты должен... Ты 100% не сделаешь даже подобного здесь в тылу, потому что ты по меньшей мере здесь не потеряешь свою жизнь, но ты должен максимально приблизиться к тому, насколько ты можешь быть полезным. Сейчас быть полезным - это топ-цель любого человека", - отметил шоумен.