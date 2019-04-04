Политика Аласания назначил ведущих дебатов Порошенко и Зеленского

2019-04-04 20:00 45

 

Журналисты Павел Казарин и Мирослава Барчук будут модераторами дебатов кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Об этом председатель Национальной общественной телерадиокомпании (НОТУ) Зураб Аласания заявил во время заседания круглого стола на тему "Дебаты кандидатов в президенты: нужны ли избирателям и о чем?", пишет Укринформ.

"Предполагается, что ведущим будет тот же модератор, который вел "Зворотний відлік", имеется в виду Павел Казарин. Дебаты, которые должны пройти в пятницу, должна вести Мирослава Барчук", - сказал Аласания.

По его словам, в НОТУ предусматривают все варианты, предложенные штабами кандидатов, даже предложение относительно НСК "Олимпийский". Однако, по словам Аласании, дебаты на "Суспильном" и на стадионе будут проходить независимо друг от друга.

"С официальной точки зрения, дебатами будет называться только то, что пройдет в пятницу 19 апреля. Все остальное будут считать политической агитацией", - добавил Аласания.

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