ВОЙНА В Украине Укрзализныця водит дополнительные рейсы между Киевом, Львовом и Ивано-Франковском

2024-02-07 14:31

Укрзализныця сообщила о назначении дополнительных рейсов между Киевом, Львовом и Ивано-Франковском, которые будут состоять исключительно из новых вагонов.

Отмечается, что поезд №195/196 Киев - Львов - Ивано-Франковск будет отправляться из Киева 16 и 18 февраля в 07:37, будет стоять во Львове 14:46-15:06, прибытие в Ивано-Франковск в 18:18.

Обратная отправка из Ивано-Франковска 16 и 18 февраля в 19:25, Львова 21:54-23:05, прибытие в Киев на следующий день в 06:19.

Со Львова в Киев 16 и 18 февраля отправится поезд №192/191 Львов - Киев, который отправляется из Львова в 11:55 и прибывает в Киев в 22:09.

Билеты на рейсы будут доступны для приобретения в приложении УЗ, чат-ботах, на сайте и в кассах вокзалов.