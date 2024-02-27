ВОЙНА В Украине Павло Зибров заявил, что ради покупки вооружения для ВСУ готов хоть сейчас сбрить свои знаменитые усы

2024-02-27 14:32

Украинский певец Павел Зибров рассказал, при каких условиях он готов избавиться от своих фирменных усов. Об этом он сообщил в интервью газете Times of Ukraine.

В частности, главная мечта артиста - чтобы Украина победила в войне, развязанной рашистами, поэтому он готов побриться только ради благотворительности. Например, если за деньги, вырученные за усы, можно будет купить тяжелое вооружение, которое пойдет на пользу украинским Вооруженным силам и уничтожит оккупантов.

Кроме того, Павел Николаевич признался, что хотел бы сделать на полученном оружии уникальную надпись. В частности, свою фамилию.

"Я бы сбрил бы свои усы, если бы собрать за сбритые усы Павла Зиброва на танк и написать "Зибров". И он шурует по моск**ям", - сказал он.

subscriber subscriber

Еще по теме

В Киеве у известного певца украли барсетку с деньгами и всю фонотеку

2016-02-23 17:00

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Стоит ли говорить об усилении мобилизации в Украине: в ТЦК дали ответ

2024-02-27 19:15

Павло Зибров заявил, что ради покупки вооружения для ВСУ готов хоть сейчас сбрить свои знаменитые усы

2024-02-27 14:32

Во Львовской области СБУ разоблачила семейную пару, помогавшую врагу готовить ракетный удар

2024-02-27 11:33

Главнокомандующий Александр Сырский побывал на передовых командных пунктах - приняты важные решения

2024-02-27 08:25
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Стоит ли говорить об усилении мобилизации в Украине: в ТЦК дали ответ 2024-02-27 19:15
Павло Зибров заявил, что ради покупки вооружения для ВСУ готов хоть сейчас сбрить свои знаменитые усы 2024-02-27 14:32
Во Львовской области СБУ разоблачила семейную пару, помогавшую врагу готовить ракетный удар 2024-02-27 11:33
Главнокомандующий Александр Сырский побывал на передовых командных пунктах - приняты важные решения 2024-02-27 08:25