Жизнь Павел Зибров впервые дал четкий ответ на вопрос, почему не мобилизовался

2024-07-12 20:34

Украинский певец Павел Зибров ответил, почему не встал на защиту страны после начала полномасштабного вторжения.

В частности, несмотря на то, что артисту уже 67 лет, украинцы до сих пор засыпают его вопросами, почему он не воюет. Он признался, что спокойно реагирует на эти комментарии, добавив, что не чувствует вины перед украинцами и государством, потому что постоянно выступает перед военными и собирает на своих концертах средства на нужды Вооруженных сил.

По мнению Зиброва, немногие могут защищать страну с оружием в руках. Кто-то должен оставаться в тылу и поддерживать армию.

"Считаю, что культурный фронт очень важен. Не могут все люди пойти сейчас на "фронт", взять автоматы, сесть в танки и воевать. Нет, должен быть крепкий тыл. Должны работать предприятия, фабрики, заводы. И, безусловно, чтобы промышленность работала. И, безусловно, должны артисты работать на своем месте, если они профессионалы".

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