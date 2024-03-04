Жизнь Надвигается мощная магнитная буря: прогноз солнечной активности на 4-6 марта

2024-03-04 21:37

 

В ближайшее время ожидается мощная магнитная буря.

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 4-6 марта 2024 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности - К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

Период сильных магнитных бурь продолжается. 4 марта ожидается геомагнитная активность с К-индексом 7 (красный уровень), что соответствует мощной магнитной буре, способной влиять на самочувствие людей. А к 5-6 марта геомагнитная активность, возможно, снизится.

Напомним, ранее мы писали о том, могут ли вспышки на Солнце и магнитные бури влиять на здоровье человека.

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