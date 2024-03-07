ВОЙНА В Украине Рашисты пытались попасть ракетой Искандер в кортеж Зеленского

2024-03-07 08:26

Рашисты пытались нанести ракетный удар по кортежу президента Украины Владимира Зеленского в Одессе. Об этом сообщило греческое издание Protothema.

В тот момент город посещал с визитом премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

Издание утверждает, что целью русских террористов вероятно был кортеж Зеленского – взрыв произошел, когда он якобы находился в 150 метрах от места греческой делегации во главе с Мицотакисом.

Источники издания уверяют, что никто из греческой делегации не пострадал.

"Нет никаких проблем с безопасностью премьер-министра и греческой делегации", – заявили официальные правительственные источники.

"Мы все в порядке", – сказал позже в комментарии изданию государственный министр Греции Ставрос Папаставру.

Утверждается, что встреча Мицотакиса и Зеленского прошла в обычном режиме. Лидеры двух стран проведут пресс-конференцию, которая не будет транслироваться в прямом эфире по соображениям безопасности.

В свою очередь, одесское издание Думская пишет, что россияне ударили по Одессе ракетой Искандер. В городе была объявлена воздушная тревога. В результате прилета якобы есть погибшие и пострадавшие. При этом никто из делегаций Мицотакиса и Зеленского не пострадал.

subscriber subscriber

Еще по теме

В ВСУ заявили, что удар по Одессе 6 марта не был связан с визитом президента Зеленского

2024-03-07 10:27

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Под Киевом восстановили еще один мост, разрушенный врагом при отступлении

2024-03-07 14:29

Єврокомісія представила історичну програму оборонної промисловості ЄС за участю України

2024-03-07 13:35

Названы самые горячие участки фронта, где враг отчаянно идет на прорыв

2024-03-07 12:30

За сутки в Украине ликвидированы 1160 оккупантов, уничтожены более сотни танков, бтр и артустановок

2024-03-07 11:34
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Под Киевом восстановили еще один мост, разрушенный врагом при отступлении 2024-03-07 14:29
Єврокомісія представила історичну програму оборонної промисловості ЄС за участю України 2024-03-07 13:35
Названы самые горячие участки фронта, где враг отчаянно идет на прорыв 2024-03-07 12:30
За сутки в Украине ликвидированы 1160 оккупантов, уничтожены более сотни танков, бтр и артустановок 2024-03-07 11:34