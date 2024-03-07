ВОЙНА В Украине В ВСУ заявили, что удар по Одессе 6 марта не был связан с визитом президента Зеленского

2024-03-07 10:27

Представитель Cил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что вражеский удар по Одессе 6 марта не связан с конкретным визитом президента Зеленского, а был нацелен на припортовую инфраструктуру. Об этом она рассказала в эфире Радио Свобода.

"рф - террорист, и она продолжает атаки на припортовую инфраструктуру. Да, по Одессе был нанесен ракетный удар, вероятно, баллистическим оружием, с попаданием в одно из зданий в припортовой инфраструктуре. Но это никоим образом не связано с конкретным визитом. Это связано с террором, который враг достаточно методично проводит", -подчеркнула Гуменюк.

Спикер напомнила, что рашисты, игнорируя обещания и обязательства, наносили удары по инфраструктуре и накануне зерновой сделки, и во время ее действия, и после ее завершения.

"Зерновая инициатива, портовые возможности Одессы, области и Украины в целом не дают покоя врагу. Он пытается атаковать и уничтожить потенциал Украины как государства, которое находится в войне и пытается восстановить экономику для того, чтобы поддерживать фронт", - подчеркнула Гуменюк.

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