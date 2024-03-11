Жизнь Укрзалізниця запускає нові послуги: квиток на поїзд можна буде купити автоматично

2024-03-11 10:27

"Укрзалізниця" повідомила про запуска бета-тестування моніторингу квитків з можливістю автовикупу на поїзди внутрішнього сполучення. Послуга доступна для користувачів, які авторизовані через "Дія.Підпис".

Принцип полягає в тому, що у випадку моніторингу конкретного поїзда також можливо увімкнути функцію автоматичної купівлі квитків.

Для цього треба внести дані пасажирів та оплатити замовлення: при активації функції одразу відбуватиметься зняття коштів, а у випадку, якщо моніторинг буде скасований або потрібні квитки не знайдуться, кошти повернуться на картку автоматично.