Жизнь Укрзалізниця запускає нові послуги: квиток на поїзд можна буде купити автоматично

2024-03-11 10:27

"Укрзалізниця" повідомила про запуска бета-тестування моніторингу квитків з можливістю автовикупу на поїзди внутрішнього сполучення. Послуга доступна для користувачів, які авторизовані через "Дія.Підпис".

Принцип полягає в тому, що у випадку моніторингу конкретного поїзда також можливо увімкнути функцію автоматичної купівлі квитків.

Для цього треба внести дані пасажирів та оплатити замовлення: при активації функції одразу відбуватиметься зняття коштів, а у випадку, якщо моніторинг буде скасований або потрібні квитки не знайдуться, кошти повернуться на картку автоматично.

subscriber subscriber

Еще новости в разделе "Жизнь"

Закрити чи оподаткувати! Рада готує спеціальний запит щодо комерційної діяльності телеграм-каналів

2024-03-11 12:28

Укрзалізниця запускає нові послуги: квиток на поїзд можна буде купити автоматично

2024-03-11 10:27

В Украине с 2024 года будут назначать пенсии по-новому: кто не сможет получить выплату

2024-03-09 15:30

Неизвестные факты о 8 марта: как акция протеста стала женским днем

2024-03-08 18:28
Все статьи раздела "Жизнь"

Жизнь

Закрити чи оподаткувати! Рада готує спеціальний запит щодо комерційної діяльності телеграм-каналів 2024-03-11 12:28
Укрзалізниця запускає нові послуги: квиток на поїзд можна буде купити автоматично 2024-03-11 10:27
В Украине с 2024 года будут назначать пенсии по-новому: кто не сможет получить выплату 2024-03-09 15:30
Неизвестные факты о 8 марта: как акция протеста стала женским днем 2024-03-08 18:28