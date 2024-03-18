Жизнь Дождь и до +9°С: прогноз погоды по Киевской области на 19 марта

2024-03-18 21:37

 

В Киеве и Киевской области во вторник, 19 марта, облачно, дождь ночью с мокрым снегом. Воздух в регионе максимально прогреется до +9°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду.

"Прогноз погоды на 19 марта по Киевщине. Облачно с прояснениями, ночью с мокрым снегом. Температура ночью от 3°С тепла до 2°С мороза, днем 4-9°С тепла; в Киеве ночью 0-2°С тепла, днем 5-7°С тепла", – рассказали синоптики.

В Укргидрометцентре добавили, что до 21 марта включительно, в результате сбросов воды из Киевского водохранилища, в связи с прохождением весеннего половодья, на реке Днепр в Киеве и Бориспольском районе Киевщины уровни воды будут удерживаться выше отметок начального затопления пойм и пониженных приречных территорий. Объявлен I уровень опасности, желтый.

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документ ПЕРЕРАХУНОК ПЕНСІЙ В УКРАЇНІ У БЕРЕЗНІ - ЯКІ ДОПЛАТИ ТА НАДБАВКИ ЗБІЛЬШАТЬСЯ 2024-03-18 14:31
Кредит онлайн чи споживчий кредит у банку: що краще? 2024-03-18 13:06
В Украине внутренним переселенцам дадут особую субсидию для аренды жилья 2024-03-18 11:33