Жизнь Попытка самоубийства в ТЦК Хуст: военкомы уверяют, что парень сам себя избивал

2024-03-19 10:26

Парень, попытавшийся совершить суицид в Хустском районном военкомате, находился под влиянием медицинского препарата. Об этом сообщила пресс-служба Закарпатского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки в Facebook.

Отмечается, что инцидент произошел в помещении Хустского РТЦК. Мужчина был задержан 13 марта при попытке незаконного пересечения госграницы. После этого его отправили в первый отдел Хустского РТЦК в городе Иршава для уточнения военно-учетных данных. Во время проведения военно-врачебной комиссии мужчина заявил, что не доверяет этой ВВК, в связи с чем его перевели в РТЦК в городе Хуст.

"В Хустском РТЦК Хабаров вел себя неадекватно, а между 3:10 и 3:30, 14 марта, предпринял попытку суицида в уборной роты охраны РТЦК. Дежурный роты заметил, что военнообязанный Хабаров длительное время не выходит из туалета, зашел в туалет и заметил на полу Хабарова, который находился без сознания, а рядом с ним были следы крови", - рассказали в ТЦК.

Мужчине оказали неотложную медицинскую помощь, а к месту событий были вызваны медики скорой помощи, которые его госпитализировали. У пострадавшего на обоих предплечьях были незначительные царапины, которые могли свидетельствовать о попытке суицида.

Медики зафиксировали, что мужчина находился в истерическом состоянии и констатировали, что такое состояние могло быть вызвано употреблением наркотических препаратов или веществ. Позже в нижнем белье Хабарова была обнаружена пластина препарата Гидазепам, который используют при невротических, психопатических астениях. В пластинке отсутствовало пять таблеток из 10.

"Со всей ответственностью заявляем, что никакой физической силы к гражданину Хабарову сотрудниками РТЦК не применялось. Царапины на лице военнообязанного Хабарова не свидетельствуют о физическом надругательстве над ним, эти раны Хабаров мог причинить себе сам с целью симуляции", - подчеркнули военные.