Жизнь Новые тарифы на электроэнергию для населения: сколько придется платить за свет с 1 июня

2024-06-01 14:30

Правительство Украины установило новые "посильные" тарифы на электроэнергию для населения, являющиеся политическим компромиссом между социальной защитой населения и реальными потребностями энергетической отрасли.

В пятницу, 31 мая, на заседании Кабинета Министров Украины утвержден новый тариф на электроэнергию для населения. О планируемом повышении украинцев предупреждали заранее, но дебаты в правительстве об уровне повышения продолжались до последнего.

"Осуществляются расчеты по условиям специальных обязанностей на разных ценах. Но они основываются, прежде всего, на том, что для населения это должны быть посильные тарифы ", — заявил заместитель министра энергетики Николай Колесник.

Сколько будет стоить электроэнергия с 1 июня

Кабинет Министров установил единую фиксированную цену на электроэнергию для населения 4,32 грн/кВт*ч.

Новый тариф вступит в силу с 1 июня 2024 года и будет действовать до конца апреля 2025 года. Теперь за свет придется платить почти на 64% больше, чем до сих пор.

Тариф на свет для домов с электроотоплением

Решением правительства предусмотрены изменения для бытовых потребителей, в домах которых установлено электрическое отопление. Для них будет действовать отдельный тариф:

потребление до 2000 кВт в месяц – 2,64 грн/кВт;

потребление свыше 2000 кВт в месяц – 4,32 грн/кВт.

Как изменится ночной тариф на электроэнергию

Бытовые потребители, установившие в своих домах двухзонные счетчики, в ночное время с 23:00 до 07:00 могут потреблять электроэнергию по льготному ночному тарифу.

Ночной тариф составляет 50% от стоимости обычного тарифа. С 1 июня 2024 года за потребленную ночью электроэнергию будут платить 2,16 грн за киловатт.

Почему правительство повысило тариф на свет

По словам министра энергетики Германа Галущенко, повышение тарифов было вынужденным и необходимым решением, чтобы страна не осталась вообще без электроснабжения в результате российских атак на объекты энергетической инфраструктуры.

Он отметил, что рыночная цена электричества для населения составляет почти 7,5 грн/кВт*ч, но из-за сложной экономической ситуации такое повышение невозможно. Поэтому правительство приняло компромиссное решение сбалансировать требования социальной защиты населения и потребности энергетической отрасли.

По словам министра, потребители, которые не смогут оплачивать электроэнергию по новому тарифу, будут получать адресные субсидии от государства.

Напомним, по мнению главы Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, повышение тарифа не приведет к решению проблем в энергетике или качестве услуг, а будет приводить к еще большим долгам населения за жилищно-коммунальные услуги.