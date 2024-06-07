Жизнь В начальных классах украинских школ может быть не более чем по 24 ученика

2024-06-07 14:35

С 1 сентября 2024 года максимальная наполняемость начальных классов государственных и коммунальных учреждений общего среднего образования может составлять не более 24 учеников. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

"В 2024/2025 году эта норма распространяется на все первые классы, которые будут учиться в очном или смешанном (чередование очного и дистанционного обучения с определенной периодичностью) форматах. Для остальных классов максимальная наполняемость остается 30 учеников", - говорится в сообщении

Сообщается, что эта норма закона призвана облегчить взаимодействие учителей и учеников и сделать образовательный процесс эффективным из-за уменьшения количества детей в классе.

"Педагоги смогут уделить больше внимания каждому ученику/ученице и построить лучшую связь с ними", - объясняют в министерстве.