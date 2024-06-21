Жизнь К 1 июля в Украине составят новый список объектов, которых отключения света не коснутся

2024-06-21 20:34

В каждой области идет процесс обновления списка объектов критически важной инфраструктуры с гарантированным электроснабжением. Ожидается, что этот процесс завершится к 1 июля. Об этом сообщил глава Госэнергонадзора Руслан Слободян в эфире Суспільного.

"В настоящее время во многих областях из перечня объектов с гарантированным электроснабжением уже исключены десятки, а в некоторых областях - более ста потребителей. Логика процесса в том, что важно найти баланс и защитить объекты критической инфраструктуры от отключений, в то же время не создавая чрезмерной нагрузки на других", - рассказал чиновник.

По его словам, перечень объектов критической инфраструктуры с гарантированным электроснабжением предлагается разделить по сезонам – на летний и зимний.

"Сейчас в перечень включены среди прочего объекты, чрезвычайно важные в течение отопительного периода, но летом не работающие. Поэтому сейчас их целесообразно исключить из перечня, а с наступлением холодов вернуть в него. Связано это с тем, что рядом с такими объектами к линиям электропередачи подключены многие другие потребители, которые могут быть задействованы в графиках обесточений", - отметил Слободян.

Там, где нельзя питать объекты на разные линии электропередачи, рассматривается возможность ручного переключения в случае применения графиков отключений. Такая практика применялась зимой 2022 – 2023 годов, которая достаточно эффективна для достижения социальной справедливости.

"К сожалению, на сегодняшний день не все сети у нас полностью автоматизированы и далеко не все части сети можно выключать и включать дистанционно. Иногда нужно выехать в какой-то распределительный пункт и там уже на месте выключить часть линии. Это, конечно, требует дополнительных усилий операторов системы распределения", - заметил глава Госэнергонадзора.

subscriber subscriber

Еще по теме

Сегодня на всей территории Украины с 00:00 до 24:00 будут почасовые отключения света

2024-06-19 15:38

Зимний сценарий отключения света на 20 часов: прогнозы от "Укрэнерго"

2024-06-16 14:30

В Киевской области из-за непогоды применяют новые аварийные отключения

2024-06-12 16:05

Сегодня с 16.00 до 22.00 в Украине применят графики почасовых отключений света

2024-06-10 12:28

Еще новости в разделе "Жизнь"

К 1 июля в Украине составят новый список объектов, которых отключения света не коснутся

2024-06-21 20:34

Тайсон Фьюри признал, что сильно переборщил с алкоголем и пообещал завязать

2024-06-21 19:31

Для украинцев ввели новый штраф - за "нюдсы и дикпики" значительно усилят наказание

2024-06-21 18:28

Сегодня на всей территории Украины с 00:00 до 24:00 будут почасовые отключения света

2024-06-19 15:38
Все статьи раздела "Жизнь"

Жизнь

К 1 июля в Украине составят новый список объектов, которых отключения света не коснутся 2024-06-21 20:34
Тайсон Фьюри признал, что сильно переборщил с алкоголем и пообещал завязать 2024-06-21 19:31
Для украинцев ввели новый штраф - за "нюдсы и дикпики" значительно усилят наказание 2024-06-21 18:28
Сегодня на всей территории Украины с 00:00 до 24:00 будут почасовые отключения света 2024-06-19 15:38