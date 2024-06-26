Жизнь Почему отключения света в Украине стали более длительными: ответ Минэнерго

2024-06-26 18:26

В частности, света меньше из-за обстрелов РФ.

В Украине стали более продолжительными отключения света по нескольким причинам. В частности, повлияли на ограничение массированный обстрел объектов энергетики несколько дней назад.

Об этом рассказала заместитель министра энергетики Светлана Гринчук во время телемарафона.

"Были атакованы объекты системы передачи электроэнергии. Это, в свою очередь, тоже повлияло на общую ситуацию. К сожалению, сегодня сохраняется дефицит. Мы продолжаем ремонтную кампанию. Речь идет о техническом обслуживании генерирующих мощностей, чтобы подготовить их к работе в осенне-зимний период ", – пояснила представительница Министерства энергетики.

Кроме того, дефицит увеличился еще и из-за жаркой погоды. Гринчук прогнозирует, что уже в ближайшее время ситуация улучшится при условии, что не будет новых обстрелов.

"Мы должны понимать, что в холодный период может быть гораздо хуже. Ситуация станет лучше, когда завершим все технические работы, техническое обслуживание. В частности, на атомных станциях, потому что атомная генерация обеспечивает более половины наших потребностей", — пояснила Светлана Гринчук.

Как сообщал директор центра исследований энергетики Александр Харченко, украинцев ждут две зимы с отключениями света. Страна будет жить в условиях дефицита электроэнергии. Существенное влияние на ситуацию могло бы возвращение под контроль Запорожской АЭС в Энергодаре, оккупированной врагом.