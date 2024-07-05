Курьезы Немец нашел 16 тысяч евро наличными и заставил полицию разыскать их владельца, чтобы вернуть

2024-07-05 18:28

В Германии мужчина нашел на улице значительную сумму денег и вернул их владельцу, который оказался учителем. Об этом сообщает BILD.

55-летний мужчина обратился в полицию после того, как нашел сумку в районе местной школы. В сумке были удостоверения личности и 16 400 евро наличными.

Правоохранители по документам быстро нашли владельца, который сразу прибыл в участок. Им оказался учитель из зарубежной школы, привезший детей на турнир по гандболу. Потерянные деньги предназначались для их содержания за границей.

"В наши дни мы редко имеем дело с такими честными и смелыми людьми", - заявил пресс-секретарь полиции Любека Улли Фриц Герлах.

Мужчина отказался от причитающейся ему премии и быстро покинул участок.

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