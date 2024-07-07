ВОЙНА В Украине Что будет, если не уплатить штраф от ТЦК: объяснение Минюста

2024-07-07 13:30

 

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. В Минюсте объяснили, что будет, если не оплатить штраф от ТЦК.

Согласно новому закону о мобилизации, предусмотрены штрафы за то, что лицо не обновило данные в течение конкретного периода. В частности, нужно обновить информацию о себе в ТЦК до 16 июля.

Что будет, если не оплатить штраф

Если военнообязанный получил штраф от ТЦК и не оплатил его то в отношении такого лица может быть открыто исполнительное производство. соответствующую информацию о себе можно найти в Автоматизированной системе исполнительного производства.

Кроме этого, игнорирование штрафа от ТЦК это может грозить арестом средств на счетах должника, последующим списанием средств с этих счетов, а также арестом имущества с целью его дальнейшей реализации.

Узнать, открыты ли в отношении лица исполнительные производства непосредственно через АСВП, не посещая при этом соответствующий орган государственной исполнительной службы.

В частности, чтобы узнать о ходе исполнительного производства, стоит воспользоваться Автоматизированной системой исполнительного производства. Искать нужно по своей фамилии и имени. Именно в АСВП регистрируют исполнительные документы, документы исполнительного производства и фиксируют все исполнительные действия.

Свободный и бесплатный доступ к информации автоматизированной системы исполнительного производства обеспечивает Министерство юстиции Украины.

Поиск информации через сайт осуществляется по следующим параметрам:

  • фамилия, имя, отчество;
  • число, месяц, год рождения должника - физического лица и фамилия, имя, отчество (при его наличии) взыскателя - физического лица;
  • наименование, идентификационный код в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований для юридического лица - должника и взыскателя;
  • номер исполнительного производства.

 

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