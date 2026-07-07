Життя Штрафи за перевищення швидкості для українських водіїв можуть зрости до 17 000 грн

2026-07-07 09:27

В Україні штрафи за порушення швидкісного режиму для водіїв планують збільшити одразу в кілька разів.

У Верховній Раді наразі готують відповідний законопроєкт про підвищення штрафів за перевищення швидкості.

За перевищення більш ніж на 20 км/год пропонують штрафувати на 680 грн, а за п’ять і більше порушень протягом року — на 17 000 грн.

Відомо, що дану вніціативу розробили спільно з МВС та Національною поліцією.

Якщо закон ухвалять нардепи, покарання для порушників ПДР стане значно жорсткішим ніж зараз.

В Департаменті Патрульної поліції додали, до сума штрафу залежатиме від швидкості перевищення: