ВОЙНА В Украине Дания оплатила производство 18 самоходных артустановок Богдана для нужд ВСУ

2024-07-12 14:35

Дания профинансировала производство 18 украинских самоходных артиллерийских установок (САУ) Богдана для нужд ВСУ.

Ранее министр обороны Троэльс Лунд Поульсен выступил с инициативой, чтобы Дания в сотрудничестве с Украиной разместила заказы непосредственно в украинской оборонной промышленности.

"Ожидается, что первая партия из 18 гаубиц Богдана, финансируемая Данией, будет доставлена ​​в ближайшие месяцы", - говорится в сообщении.

Во время визита в Украину в начале этого года министр обороны Поульсен подписал письмо о намерениях, согласно которому будущие пожертвования Дании могут финансировать непосредственно украинскую оборонную промышленность. В июне было заключено официальное соглашение о сотрудничестве между Данией и Украиной, а соглашение о закупке артиллерийских орудий украинского производства является первым результатом проекта.

"Надеюсь, что еще больше стран последуют за датской моделью закупок в Украине. Возможностей у украинцев сейчас производить оборудование побольше, чем то финансирование, которое они имеют на данный момент. Поэтому у подобных соглашений по производству большего количества оборудования в Украине большой потенциал, ведь это поможет построить оборонную промышленность Украины", - сказал Поульсен.

Указано, что на производство САУ Богдана Дания выделила 1,2 млрд датских крон - более 160 млн. евро.