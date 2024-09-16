ВОЙНА В Украине Украина получила почти два десятка САУ Богдана, выпуск которых профинансировала Дания

2024-09-16 08:23

Украинские военные получили 18 артиллерийских установок Богдана, производство которых профинансировала Дания. Об этом сообщил министр обороны Дании Трольс Лунд Поульсен.

Поульсен посетил Украину в марте 2024 года. Тогда основным запросом было увеличение производства оружия – ракет, дронов и артиллерии.

"Это было первое соглашение, которое мы заключили. В июле мы подали заказ (украинским производителям - ред.) на производство 18 артиллерийских систем Богдана, а в эти выходные их уже передали украинским Вооруженным силам", - сказал министр обороны Дании.

Он также отметил, что в Украине производить оружие гораздо дешевле, чем производить или покупать его на Западе. Также дешевле поддерживать его работоспособность. Учитывая этот фактор, Дания призывает европейские страны финансировать производство оружия в Украине.

Бывший министр стратегической промышленности Александр Камышин, в свою очередь, отметил, что каждое украинское оборонное предприятие может производить больше оружия. 

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